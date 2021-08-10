Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Жители шести домов в Митино переселяются по программе реновации

Полина Долганова

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Жители шести домов в Митино переселяются по программе реновации
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Россия, Москва, Северо-Западный административный округ, район Митино, посёлок Новобратцевский, Парковая улица, 33 Карта всех событий

Жители двух домов в столичном районе Митино приступают к переезду в новые здания в рамках программы реновации. Об этом рассказал руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

Так, москвичи из зданий по адресам улица Центральная, дом 12 и улица Фабричная, дом 4, корпус 1 в скором времени переберутся в новостройку (дом 33) на Парковой улице.

К настоящему моменту по программе реновации уже более 240 семей находятся на этапе переезда. Из них 54 семьи уже получили доступ к новому жилью.

Левкин напомнил, что недавно в рамках программы также начали переселяться жители домов № 7, 29, 30 и 31 на Парковой улице.

К 2024 году в районе планируется начать переселение около 760 человек. В рамках второго этапа в новые жилплощади начнут переезжать еще 1625 москвичей.

Всего в Митино переселению подлежат 14 жилых зданий, общая площадь которых составляет 39,1 тысячи квадратных метров. В этих домах проживает 2,4 тысячи жителей столицы.

Руководитель департамента подытожил, что в районе также подобраны две стартовые площадки общей площадью 41,6 тысячи «квадратов».

Читайте также:
зданиеСергей Левкинрайон Митино
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Батька еще поработает

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Благо, сделавшее нас рабами

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Накопить на все что хочешь

Владимир Малышев
Владимир Малышев

Творческие вузы ждут взрослых

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Хайпожорство «главной по трусикам»: зачем блогершу Дрожь примотали скотчем к крыше «бентли»

Рафик Загрутдинов
Рафик Загрутдинов

Созидательный и достойный труд

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Читать, считать и делать прививки

Все мнения
О проекте