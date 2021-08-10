Жители шести домов в Митино переселяются по программе реновации

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Россия, Москва, Северо-Западный административный округ, район Митино, посёлок Новобратцевский, Парковая улица, 33 Карта всех событий

Жители двух домов в столичном районе Митино приступают к переезду в новые здания в рамках программы реновации. Об этом рассказал руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

Так, москвичи из зданий по адресам улица Центральная, дом 12 и улица Фабричная, дом 4, корпус 1 в скором времени переберутся в новостройку (дом 33) на Парковой улице.

К настоящему моменту по программе реновации уже более 240 семей находятся на этапе переезда. Из них 54 семьи уже получили доступ к новому жилью.

Левкин напомнил, что недавно в рамках программы также начали переселяться жители домов № 7, 29, 30 и 31 на Парковой улице.

К 2024 году в районе планируется начать переселение около 760 человек. В рамках второго этапа в новые жилплощади начнут переезжать еще 1625 москвичей.

Всего в Митино переселению подлежат 14 жилых зданий, общая площадь которых составляет 39,1 тысячи квадратных метров. В этих домах проживает 2,4 тысячи жителей столицы.

Руководитель департамента подытожил, что в районе также подобраны две стартовые площадки общей площадью 41,6 тысячи «квадратов».