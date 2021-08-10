Психолог дала простой совет, как легко перейти на ЗОЖ

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Чтобы россиянам было легче начать здоровый образ жизни, им необходимо определить для себя полезные бонусы. В этом поможет список мотиваций. Таким мнением в беседе с «Вечерней Москвой» поделилась психолог Ксения Аверс.

— Следует хорошенько обдумать и записать на бумаге все будущие изменения, которые случатся сразу после перехода на ЗОЖ. Лучше, если список будет длинным. Человеку также необходимо четко понимать, что ему потребуется немало усилий, а также вдохновение на этот нелегкий труд, связанный с переходом на здоровый образ жизни, — уточнила собеседница «ВМ».

По словам психолога, в этом списке-помощнике могут быть такие пункты: я получу стройное тело, буду иметь больше энергии, стану реже болеть и хандрить, увеличу продолжительность своей жизни и ее качество. Не стоит скупиться на мотивирующие пункты. Чем их будет больше, тем сильнее захочется перейти на ЗОЖ, пояснила Аверс.

Как добавила собеседница «ВМ», не стоит самостоятельно включать в свой рацион БАДы — это ошибка многих россиян. Без специальных рекомендаций врача делать это даже опасно для здоровья, считает психолог. В сочетании с другими пунктами здорового образа жизни их неправильное применение может только навредить организму.