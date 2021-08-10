ВДНХ пригласила горожан на «Концерты в оранжерее»

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Главная выставка страны приглашает жителей и гостей столицы с 13 по 15 августа послушать произведения классической и эстрадной музыки, еврейский фольклор и «Лунную сонату». Концерты пройдут в оранжерее павильона Азербайджанской Республики и на веранде Дома культуры ВДНХ.

В пятницу, 13 августа, Imperia Music Band представит слушателям программу «Rock Music». Классические произведения Паганини, Вивальди, Прокофьева и Чайковского прозвучат в рок-аранжировке. Кроме того, можно будет услышать эстрадные хиты и саундтреки, в том числе к киносаге «Звездные войны» и сериалу «Игра престолов».

На следующий день состоится концерт Simple Music Ensemble. Музыканты исполнят произведения британской рок-группы Muse. Группа Simple Music Ensemble дополнит произведения оригинальным звучанием духовых и струнных инструментов. Гости концерта услышат около 20 треков, среди которых «Hysteria», «Feeling Good» и «Time is Running Out».

В воскресенье, 15 августа, в исполнении Moscow Klezmer Band пройдет вечер еврейского фольклора. Посетители оранжереи смогут познакомиться с редкими мелодиями.

В субботу, 14 августа, на летней веранде Дома культуры в исполнении струнного квартета «Мелодион» можно услышать концерт «Лунная соната». В его афише: произведения Моцарта, Бетховена, Морриконе и Шнитке.

Участие в мероприятиях по билетам, сообщается на сайте ВДНХ.