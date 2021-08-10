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Депутат Заксобрания Камчатки сознался в убийстве

Василий Плиткин

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Депутат Заксобрания Камчатки сознался в убийстве
Фото: pixabay.com/ru

Предприниматель и депутат Законодательного собрания Камчатки Игорь Редькин признался, что убил человекана свалке в поселке Озерновский. Об этом во вторник, 10 августа, сообщает ТАСС со ссылкой на помощника депутата Ольгу Струченко.

— 2 августа произошла трагедия, невольным участником которой стал я, Редькин Игорь Владимирович. Вечером в поселке Озерновский я узнал о том, что на свалке бродит медведь, от которого могут пострадать местные жители. Я взял оружие и решил его отпугнуть. В сумерках выстрелил по медведю. Позднее я узнал, что примерно в то же время в районе стрельбы был ранен местный житель, который скончался в больнице, — говорится в официальном текстовом обращении Редькина.

Он подчеркнул, что за свой проступок готов понести наказание, которое определит суд. Редькин отметил, что долгое время занимал пост депутата по избирательному округу № 12.

— Для округа многое сделано, он для меня как родной. Вместе с тем я считаю правильным во избежание кривотолков приостановить свое членство в партии «Единая Россия» и снять свою кандидатуру с выборов, — завил Редькин.

В силовых ведомствах эту информацию пока не подтвердили.

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