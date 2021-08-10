«Не реализовывать свои желания»: как выбрать для ребенка вид спорта и не превратить его жизнь в кошмар

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Перед тем как родителям отдать ребенка в спорт, им сначала нужно понять, зачем они хотят это сделать. Затем стоит «протестировать» предрасположенности и желания ребенка заниматься тем или иным видом спорта. Главное, не реализовывать через ребенка свои желания. Иначе его жизнь можно превратить в кошмар. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал руководитель направления инновационных проектов ISG Neuro, член рабочих групп SportNet и NeuroNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Владимир Статут.

Прежде чем принимать решение отдать ребенка в спорт, родителям нужно понять, зачем это нужно. Если родители хотят сделать из него чемпиона, то необходимо пройти определенную систему тестирования. В рамках этой системы прежде всего нужно выявить набор физиологических показателей.

— По разным видам спорта существуют так называемые модельные наборы, модели потенциальной успешности по тому или иному виду спорта. Если ваш ребенок соответствует по той или иной модели, то вы можете для себя сделать вывод о том, что нужно продвигаться в этом направлении. Однако здесь существует еще вопрос когнитивики, то есть психоэмоционального статуса — предрасположенности и желания ребенка заниматься тем или иным видом спорта, — сказал эксперт.

Также он посоветовал показать ребенка психологу, ориентированному на спорт, и пройти определенные тесты. Если у ребенка есть определенная предрасположенность к занятиям, например, боксом, и при этом у него нет психологических установок, амбиций на соревновательность, достижение результата, на вызов на первое место в жизни, то все равно из него не получится боксера-победителя. Просто ему не хватит морального «выхлопа», чтобы побеждать.

— Таким образом, нужно провести физиологическое тестирование и выявить соответствие ребенка модельным показателям, а также провести психическое обследование, которое выявит предрасположенность. Естественно, самому родителю это сделать не представляется возможным, для этого существуют разнообразные, в частности у нас в стране, определенные виды тестирования. Например, система тестирования для детей «Стань чемпионом». Она бесплатная, по ней можно наблюдаться и проходить тесты раз в полгода, смотреть эволюцию ребенка и выявлять максимально объективно, хоть и с некоторой погрешностью, реальную предрасположенность ребенка, — сказал Статут.

Кроме того, родителям важно помнить, что все бывшие спортсмены в рамках своего психотипа — несостоявшиеся, поскольку амбиции и желания настоящего спортсмена обычно всегда превышают те цели и те результаты, которых он смог добиться. Часто родители начинают видеть в ребенке спортсменов, насильно направлять их в развитие в спорте. Это приводит к насилию над физиологией и психикой ребенка.

— К примеру, отец был бегуном, атлетом, или мать была чемпионкой по синхронному плаванию. Они начинают, не проводя никаких тестов, не выявляя предрасположенность ребенка, силой направлять его в тот или иной вид спорта. Это ужасный путь. Единственное, к чему это приведет, — испортит жизнь ребенку, превратит ее в кошмар. Навязать человеку то, к чему он не готов, не получится, — рассказал собеседник издания.

Что касается любительского спорта, физической активности, то здесь разумно выбирать те виды спорта, которые ориентированы на снятие некоторых барьеров страха, чтобы ребенок не боялся физической активности. Кроме того, стоит обратить внимание на те виды спорта, которые предоставляют максимальные возможности по общей физической подготовке.

— Здесь я тоже консультировался со специалистами: если речь идет о раннем возрасте, то предлагается плавание. Во-первых, это позволяет подавить страх к воде, даже некоторую группу страхов, а во-вторых, этот вид спорта хорошо развивает физиологию. Далее, чуть постарше разумно идти в спортивную гимнастику, потому что это, пожалуй, лучшая база для общей физической подготовки и закладка, которые ребенок получит на будущее, — заключил эксперт.