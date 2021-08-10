Федоскино вошло в Книгу рекордов Гиннесса за самое большое панно из папье-маше

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Знаменитая фабрика миниатюрной живописи из подмосковного Федоскина вошла в Книгу рекордов Гиннесса. Установлено достижение — самое большое панно из папье-маше. Такую информацию предоставили в пресс-службе Комитета по туризму.

— Фабрика одержала победу на Десятом межрегиональном творческом фестивале славянского искусства «Русское поле». Рекордсменом, занявшим свою нишу в Книге рекордов Гиннесса, стало самое большое панно в мире из папье-маше, — уточнили в пресс-службе ведомстве.

Размер удивительной картины составляет 180 на 140 сантиметров, а вес — порядка 30 килограммов. Над созданием произведения-рекордсмена около года работали 28 лучших художников народного промысла, отмечает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Федоскинская миниатюра представляет собой традиционную русскую лаковую миниатюрную живопись с масляными красками на папье-маше. Такой вид художества зародился в конце XVIII века. Первое производство было запущено в 1795 году. До сих пор каждую шкатулку, произведенную на фабрике, расписывают вручную.