Кинокритик объяснил, почему фильм «Амели» стал популярным

Кадр из фильма «Амели»

Романтическая комедия «Амели» с Одри Тоту в главной роли вышла в 2001 году. Картина режиссера Жан-Пьера Жене сразу стала популярной. Этому есть несколько причин. Например, в фильме очень хорошо отражен дух времени — начала нулевых, когда в массовой культуре были сильные «эскапистские традиции», а большие трагедии XXI века, вроде атаки на башни-близнецы, еще не случились. Такого мнения придерживается кинокритик Василий Корецкий.

— С одной стороны, в «Амели» прослеживается режиссерская манера Жан-Пьера Жене. Он, как и Люк Бессон, старался делать во Франции некое условно голливудское кино на французском материале и с сильной национальной спецификой, — пояснил эксперт.

По его словам, в фильме затрагиваются и соединяются в единое целое открыточная французская странность, голливудская четкость и динамика. В прокате эта кинокартина собрала почти 174 миллиона долларов при бюджете около десяти миллионов, отмечает News.ru. Звезде ленты Одри Тоту 9 августа исполнилось 45 лет. Она также сыграла в таких фильмах, как «Долгая помолвка», «Красотки», «Китайская головоломка», в трилогии «Испанка», «Код да Винчи» и других.