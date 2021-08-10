«Люди падали под стол»: гендиректор Black Star рассказал об отношениях с Джиганом после его ухода

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Пашу, или Павел Курьянов — генеральный директор и генеральный продюсер лейбла Black Star — рассказал о том, как складывались его взаимоотношения с рэпером Джиганом, когда он был в лейбле и после того, как он ушел. Артист пришел в Black Star в 2007 году, как раз когда лейбл только начал набирать обороты, а покинул его в 2014 году.

— Он каждый день показывал, что он преданный артист. Тогда он не обладал супергиперспособностями, но он был очень пробивной и был готов на многое, чтобы прорваться. Но с какими-то определенными принципами. Мы проходили этап, когда были отдельные рэперы, которые периодически «гавкали» в нашу сторону, и было пару раз, когда Джига приходил и «ушатывал» их. Люди падали под стол. Джиган всегда был рядом, и я понимал, что, если есть какая-то ситуация, он даже глазом не моргнет, чтобы в этой ситуации отстоять честь и достоинство нашей команды. И потом, когда пришло время расходиться, я даже не задумывался, — поделился Пашу во время интервью на YouTube-канале Надежды Стрелец.

По истечении контракта стороны расстались мирно, и Джиган стал независимым артистом.

— Первое время он был благодарен. Но не у всех людей долгая память. Я не знаю, как он себя поведет, когда мы встретимся. Недавно я встретил его на заправке, и он сделал вид, что не заметил меня, — рассказывает бизнесмен.

Он отметил, что последнее время Джиган хорошо общается с Тимати, с которым во времена Black Star у них были конфликты. Сейчас они ходят друг другу на праздники и регулярно общаются.

— У меня нет злорадства или ощущения, что что-то не так. Я на все это смотрю очень философски, — признается продюсер.

Напомним, что в лейбле сейчас работают два крупных артиста — Клава Кока и Мот.