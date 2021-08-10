Терапевт назвала негативные последствия семидневной рабочей недели

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Увеличение рабочей недели до семи дней станет причиной экономических потерь и резкого роста затрат на лечение пациентов. Так врач-терапевт, организатор здравоохранения Надежда Чернышова прокомментировала предложение первого зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Николая Арефьева.

Депутат считает, что семидневная рабочая неделя ускорит темпы восстановления экономики на фоне пандемии коронавируса. Его идея не получила поддержку со стороны парламентариев Государственной думы. Большинство из них считают, что отдых нужен для поддержки здоровья.

В свою очередь, Надежда Чернышова считает, что рабочий график без выходных можно сопоставить только с рабским трудом.

— Причем даже у крепостных крестьян были выходной, праздники. Ни в одном государственном строе труда на постоянной основе никогда не было. Даже в тяжелейшие времена, например, в ранние годы СССР, и то у людей так или иначе были какие-то выходные, — объяснила Надежда Чернышова.

По ее словам, все не так просто и с экономической точки зрения, потому что со временем работа без отдыха приведет к выгоранию. У людей значительно увеличится риск появления хронических заболеваний.

— Трудиться без выходных — это верный путь к выгоранию, переутомлению, образованию хронических болезней. Вероятнее всего, это только подорвет экономику: резко поднимутся расходы на лечение таких «перегоревших» работников, у которых снизилась производительность, — добавила терапевт.

Она также уверена, что для баланса, помимо выходных, необходимо отдыхать и во время рабочих дней, то есть, уходить на обед, отмечает Nation News.