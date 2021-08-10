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Психолог рассказала, как распознать эмоциональное выгорание

Елена Фролова

Общество
Психолог рассказала, как распознать эмоциональное выгорание
Фото: Pixabay

Как распознать эмоциональное выгорание, рассказала кандидат психологических наук Лариса Овчаренко.

Согласно результатам исследования одного из известных онлайн-сервисов по поиску работы стало известно, как лучше всего, по мнению россиян, бороться с эмоциональным выгоранием. Так, в топ-3 самых эффективных способов попали отпуск (22 процента), смена работы (19 процентов) и выстраивание положительных отношений в коллективе (семь процентов). Еще по шесть процентов участников опроса заявили, что им важно сохранять спокойствие, заниматься спортом и хобби, планировать рабочее время.

— Эмоциональное выгорание приходит в тех случаях, когда человек начинает испытывать усталость от того, чем он занимается. Это происходит из-за большой нагрузки, а человеку необходим отдых, так как нет продвижения или его не устраивают какие-либо внешние обстоятельства: коллектив, заработная плата, отношение руководства, отсутствие перспектив и другое, — пояснила Овчаренко.

Она также предостерегла: нельзя думать о том, что вопрос с эмоциональным выгоранием сам собой пройдет. Если не предпринимать ничего, то это состояние может усугубиться и привести к более неприятным эмоциональным состояниям. Для профилактики эмоционального выгорания эксперт посоветовала качественный отдых, отмечает «Москва 24».

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