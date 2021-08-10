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Нарколог объяснил, когда можно садиться за руль после выпитого алкоголя

Игорь Синельников

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Нарколог объяснил, когда можно садиться за руль после выпитого алкоголя
Фото: Sergey Bobulev

Время выведения алкоголя из организма у каждого человека индивидуально. При наличии сомнений человек может воспользоваться алкотестером перед тем, как сесть за руль. Об этом «Вечерней Москве» рассказал психиатр-нарколог высшей категории Алексей Казанцев.

По словам эксперта, на срок выведения паров алкоголя влияет много факторов.

— Все зависит от росто-весовых показателей, крепости алкоголя и дозировки. Если человек выпил бутылку некрепкого пива, алкоголь может выйти из организма через два с половиной — три часа. Однако так бывает не у всех, — заметил специалист.

Казанцев обратил внимание, что у людей с избыточным весом алкоголь выводится быстрее. Многое зависит от национальности: например, человек, выросший в регионе, где регулярно употребляют вино, будет практически невосприимчив к алкоголю. Напротив, люди, у которых отсутствует или слабо представлен фермент алкогольдегидрогеназа, пьянеют гораздо сильнее, предупредил Казанцев.

— На восприимчивость к алкоголю влияет фермент алкогольдегидрогеназа. При его недостатке человек пьянеет от крайне малых доз, долго находится в состоянии опьянения и тяжело выходит из него, — рассказал собеседник «ВМ».

По словам Казанцева, после небольшого количества выпитого алкоголя лучше не садиться за руль в тот же день. На следующий день нужно обязательно оценить самочувствие: при наличии проблем с вниманием или головных болей поездку лучше отложить, уверен эксперт.

Алкотестер поможет точно определить, можно ли садиться за руль, заметил Казанцев.

— Можно приобрести алкотестер — подобными устройствами пользуются в ГИБДД. При покупке желательно отдать предпочтение более качественным моделям: совсем недорогие искажают результаты, — рассказал врач.

Специалист обратил внимание, что алкотестер может реагировать на некоторые напитки, в которых официально не содержится алкоголя. Так, перед поездкой лучше не употреблять безалкогольное пиво, квас и забродившие напитки.

Водителям также противопоказаны спиртосодержащие лекарства, предупредил эксперт.

— Некоторые лекарства, в которых содержится спирт, могут повлиять на состояние человека. Всегда надо смотреть инструкцию и выяснять, можно ли этот препарат принимать при вождении, — заключил Казанцев.

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