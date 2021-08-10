Более 1700 работ поступило на конкурс «Рисуем любимый город»

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Прием заявок и работ на детский конкурс рисунков «Рисуем любимый город» завершается 10 августа. Участие в творческом состязании уже приняли более 1700 детей из России. Об этом рассказал руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

Он уточнил, что участники конкурса разделены на три группы в зависимости от возраста (5–7 лет, 8–10 лет, 11–13 лет и 14–16 лет). Организаторы творческого мероприятия видят своей основной задачей привлечь юных москвичей к истории и возможным вариантам развития Москвы. Кроме того, конкурс помогает сформировать у маленьких художников активную жизненную позицию по отношению к городу.

В конкурсе было предусмотрено сразу несколько номинаций: «Мегаполис будущего. Москва-2050» — рисунки города и его инфраструктуры; «Я шагаю по Москве» — рисунки разнообразных видов Москвы; «Зеленый город — экогород» — рисунки городского природного ландшафта; «Не все герои носят плащи» — рисунки людей, которые работают на благо столицы.

Теперь в рамках художественного соревнования участники смогут посетить несколько интересных уроков по живописи.

Так, 12 августа в 14:00 состоится художественный мастер-класс «Рисуем город». На нем участники смогут освоить несколько легких правил создания городского пейзажа на бумаге.

Спустя два часа, в 16:00, слушатели смогут присоединиться к занятию «Создаем арт-объект». Специалисты научат детей создавать произведения искусства из проволоки, крафта и мелкого декора.

13 августа в 14:00 на уроке «Домики на вставках» каждый ребенок сможет почувствовать себя строителем и создать свой домик на курьих ножках.

Принять участие в каждом из мастер-классов можно бесплатно, предварительно зарегистрировавшись. Дети младше четырнадцати лет должны прийти на мероприятие в сопровождении взрослого.