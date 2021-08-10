«Пьяная старуха, как курица гриль!»: в Сети осудили грязные танцы Яны Рудковской и Евгения Плющенко

Фото: instagram/rudkovskayaofficial

Instagram Яны Рудковской снова подбросил инфоповод для СМИ: на этот раз продюсер решила поделиться со своими подписчиками видеозаписью с вечеринки, где она исполняет медленный танец со своим супругом Евгением Плющенко под пение Николая Баскова.

Евгений поднял свою жену и в прямом смысле слова закружил в танце: Рудковская обхватила его бедра своими ногами, несмотря на короткое платье. Затем пара слилась в страстном поцелуе.

Видео: instagram.com/rudkovskayaofficial/

Зрелище, попавшее в объектив камеры и опубликованное в аккаунте продюсера, вызвало у пользователей неоднозначную реакцию:

— Фу-у-у, пошлятина!

— Испанский стыд. Такое должно оставаться в личных архивах!

— Пошло. Пьяная старуха, как курица гриль!

Но были и те, кому исполнение танца пришлось по душе: подписчики отметили, что даже через экран телефона они почувствовали ту страсть, которая сохранилась в паре.

«Классно! Для людей, проживших не пару лет, классно!»; «Страстно и понятно о любви! Женя — красавчик!»; «Это все спорт! Мужчины, занимайтесь спортом!» — пишут пользователи.

Ранее сообщалось, что Рудковская и Плющенко в этом году снова стали родителями: суррогатная мать родила паре мальчика, которого назвали Арсением. Рудковская не стремилась как можно скорее сообщать об этом событии публике и рассказала, когда мальчику исполнилось восемь месяцев.