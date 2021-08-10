Суд определит меру пресечения для камчатского депутата, сознавшегося в убийстве

Фото: Пресс-служба суда / АГН Москва

Мера пресечения для камчатского депутата и миллионера Игоря Редькина будет определена судом в среду. Об этом во вторник, 10 августа, сообщила представитель депутата Ольга Струченко.

— Петропавловск-Камчатский городской суд. Завтра, — ответила она РИА Новости на вопрос, когда и где ему определят меру пресечения.

Депутат сейчас находится в изоляторе временного содержания, сообщила его представитель.

Инцидент произошел 2 августа. Редькин 10 августа составил официальное обращение, в котором рассказал, что решил отпугнуть медведя, который пришел в село. Депутат взял ружье и выстрелил в сторону хищника. Позже сообщалось о том, что в этом районе оказался ранен 30-летний местный житель, который затем скончался от пулевого ранения в больнице. Как признался Редькин, он готов понести наказание за случившееся, которое определит суд.

Согласно последней опубликованной декларации, доход Редькина за 2020 год составил почти 315 миллионов рублей. По данным Forbes, он вместе с супругой совладельцы компании «Витязь-Авто», которая занимается добычей и переработкой рыбы. Он также является учредителем ООО «Новый дом», которое строит отель рядом с Култучным озером в центре Петропавловска.