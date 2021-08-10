Советник мэра г. Москвы по вопросам ЖКХ: Необходимо оформить придомовую территорию правильно

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Сегодня все больше горожан волнует вопрос благоустройства прилегающих к дому территорий. Но как понять, где проходят границы участка земли, в которых собственники могут, например, обустроить собачью площадку или организовать установку камер наблюдения и шлагбаумов?

Статья 36 Жилищного кодекса Российской Федерации гласит, что собственникам помещений принадлежит на праве общей долевой собственности общее имущество в многоквартирном доме, в том числе, и земельный участок, на котором расположен дом. Границы и размер земельного участка определяются в соответствии с требованиями земельного и градостроительного законодательства.

Жители новостроек находятся в более выигрышном положении: они автоматически становятся владельцами придомовой территории на праве общей долевой собственности в момент регистрации квартиры. В то время как собственники помещений в старом жилом фонде могут столкнуться с ситуацией, когда земельный участок ранее не был поставлен на кадастровый учет и принадлежит муниципалитету. Если жильцы хотят оформить в собственность прилегающий участок земли, необходимо закрепить это решение на общем собрании, причем нужно набрать более 50% голосов «за». Для оформления земли, подачи документов и представления интересов собственников нужно выбрать ответственное лицо из числа собственников жилых помещений, которое может обратиться в местную администрацию с заявлением о формировании земельного участка и постановке его на кадастровый учет.

Вопросы оформления земли относятся к сфере деятельности Департамента городского имущества, который выдает постановление об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровой карте территории для постановки земельного участка на государственный кадастровый учет. Далее кадастровый инженер готовит первоначальный вариант межевого плана, который должен быть согласован с собственниками соседних участков земли и утвержден муниципалитетом.

Далее план выносится на публичные слушания, и по завершении кадастровый инженер предоставляет окончательный вариант межевого плана, который нужно поставить на кадастровый учет. Сделать это можно, обратившись в кадастровую палату или в МФЦ. Кадастровый паспорт на оформленный земельный участок выдается через 10 рабочих дней. Право общей долевой собственности оформляется в Росреестре лично или через МФЦ.