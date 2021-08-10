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Сергей Собянин утвердил проект обновления территории у станций МЦД-2 Бутово и Щербинка

Полина Долганова

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Сергей Собянин утвердил проект обновления территории у станций МЦД-2 Бутово и Щербинка
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Территорию, которая прилегает к станциям Бутово и Щербинка МЦД-2, благоустроят в Москве. Работы будут проводиться на участке площадью 61,4 гектара от ТПУ «Щербинка» до Варшавского шоссе. Соответствующее постановление подписал мэр столицы Сергей Собянин.

Обе станции расположены на юге города, между железнодорожными платформами Битца и Остафьево.

Проектом предусмотрено, что на указанной территории специалисты возведут три пешеходных перехода через пути Курско-Рижского диаметра.

Кроме того, в рамках благоустройства планируется провести работы по реконструкции улично-дорожной сети, в том числе и участка Большой Бутовской улицы, а также построить новые улицы с организацией движения общественного транспорта вдоль западной стороны МЦД-2.

В рамках проекта будут созданы несколько велосипедных дорожек шириной полтора метра.

Рядом со станциями организуют дополнительные остановки общественного транспорта, велопарковки и парковочные зоны для машин. От станций до остановок горожане смогут дойти пешком под уличными навесами, передали на официальном сайте мэра Москвы.

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