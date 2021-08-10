Эксперт дала советы папам и мамам, как подготовить ребенка к детскому саду

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Ответственной задачей для каждых родителей становится подготовка ребенка к детскому саду. Кроме сбора необходимых вещей, нужно уделить особенное внимание психологическому комфорту детей. Такого мнения придерживается и. о. заведующего детским садом комбинированного типа № 61 в Раменском Яна Суслина.

Она пояснила, что папы и мамы не должны показывать малышу свою тревогу, потому что он все понимает и чувствует. Помимо этого, не стоит открыто показывать свое недоверие к воспитателям. А к капризам ребенка она посоветовала относиться с терпением.

— Сначала нужно отдавать малыша в детский садик на несколько часов, а потом постепенно увеличивать время. Не стоит обманывать его, важно всегда вовремя его забирать. Еще не нужно сердиться на то, что он плачет при расставании или дома, когда взрослые говорят о необходимости идти в сад, — пояснила эксперт.

Она посоветовала родителям взять за основу правило – всегда помнить, что дети имеют право на такую реакцию. Абсолютно неэффективным будет строгое напоминание о том, что ребенок дал обещание не плакать. Просто, дети такого возраста еще не умеют держать слово, отмечает РИАМО.