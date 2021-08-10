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Онлайн-выставка открылась на портале «Я дома» в честь юбилея центров госуслуг

Виктория Сикерина

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Онлайн-выставка открылась на портале «Я дома» в честь юбилея центров госуслуг
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Портал «Я дома» представил новую экспозицию проекта «Москва — с заботой об истории» к юбилею офисов «Мои документы». Выставка показывает, как за последние десять лет изменились стандарты получения государственных услуг и документов. Организаторами проекта выступили центры госуслуг и Главархив. Об этом сообщили в пресс-службе Комплекса социального развития Москвы во вторник, 10 августа.

В ведомстве также отметили, что современная работа центров госуслуг показывает большой прогресс, с помощью которого коммуникация между жителями и властью стала более доступной.

— Большую ценность выставке добавляет то, что в экспозицию входят документы и семейные реликвии москвичей, которые они передали в Главархив через центры госуслуг, — добавили в пресс-службе.

Отмечается, что передать на хранение в Главархив семейные реликвии может каждый желающий в офисах госуслуг. Для этого сначала необходимо записаться на прием, а после — прийти с паспортом и ценностями. Сотрудники «Моих документов» упакуют материалы и передадут Главархиву, где при необходимости будет произведена реставрация. В случае согласия владельца реликвию будут использовать в культурно-просветительских проектах.

Посмотреть на экспозицию можно на портале «Я дома». Часть выставки разместилась в столичных центрах госуслуг на стендах «Москва — с заботой об истории».

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