Олег Леонов: Потерявшимся в Московском зоопарке поможет «Островок безопасности»

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В ближайшее время в столичном зоологическом саду откроется место встречи для заблудившихся детей и взрослых. Об этом договорились куратор проектов «Лиза Alert» Центра поиска пропавших людей Олег Леонов и директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

— Дети легко увлекаются животными и отходят от родителей, сами того не замечая. А в большой толпе потом сложно найти своих. В таких ситуациях каждый — и ребенок, и родитель — должен знать, как правильно себя вести, и быть уверен, что ему помогут. Но, к сожалению, чаще всего паника и незнание, куда обратиться за помощью, усложняют процесс воссоединения семьи, — отметил Олег Леонов.

Он добавил, что пришедшим на «Островок безопасности» окажут помощь люди, прошедшие специальное обучение по работе с детьми и пожилыми людьми. В свою очередь, Светлана Акулова сообщила, что ежедневное число посетителей зоопарка летом составляет около 70 тыс., и каждые десять минут транслируют объявления о потерявшемся ребенке. «Островок безопасности» поможет персоналу оперативнее и качественнее оказывать услуги помощи потерявшимся, уверена Акулова.

Проект «Островок безопасности» — это специальная зона для помощи дезориентированным горожанам в людных местах. Сегодня «Островки безопасности» функционируют в сетях магазинов «Пятерочка», «ВкусВилл», «Перекресток», «Билайн», а также в отделениях «Сбербанка». Сотрудники торговых точек проходят специальный курс обучения, могут распознать потерявшегося и знают, как действовать дальше. За два года своего существования «Островки безопасности» помогли вернуть домой более 2 тысяч человек.