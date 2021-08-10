Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Олег Леонов: Потерявшимся в Московском зоопарке поможет «Островок безопасности»

Павел Гриднев

Общество
Олег Леонов: Потерявшимся в Московском зоопарке поможет «Островок безопасности»
Фото: Александр Иванов

В ближайшее время в столичном зоологическом саду откроется место встречи для заблудившихся детей и взрослых. Об этом договорились куратор проектов «Лиза Alert» Центра поиска пропавших людей Олег Леонов и директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

— Дети легко увлекаются животными и отходят от родителей, сами того не замечая. А в большой толпе потом сложно найти своих. В таких ситуациях каждый — и ребенок, и родитель — должен знать, как правильно себя вести, и быть уверен, что ему помогут. Но, к сожалению, чаще всего паника и незнание, куда обратиться за помощью, усложняют процесс воссоединения семьи, — отметил Олег Леонов.

Он добавил, что пришедшим на «Островок безопасности» окажут помощь люди, прошедшие специальное обучение по работе с детьми и пожилыми людьми. В свою очередь, Светлана Акулова сообщила, что ежедневное число посетителей зоопарка летом составляет около 70 тыс., и каждые десять минут транслируют объявления о потерявшемся ребенке. «Островок безопасности» поможет персоналу оперативнее и качественнее оказывать услуги помощи потерявшимся, уверена Акулова.

Проект «Островок безопасности» — это специальная зона для помощи дезориентированным горожанам в людных местах. Сегодня «Островки безопасности» функционируют в сетях магазинов «Пятерочка», «ВкусВилл», «Перекресток», «Билайн», а также в отделениях «Сбербанка». Сотрудники торговых точек проходят специальный курс обучения, могут распознать потерявшегося и знают, как действовать дальше. За два года своего существования «Островки безопасности» помогли вернуть домой более 2 тысяч человек.

Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский Боровский Климент 
Митрополит Калужский Боровский Климент 

Какой пример подаем

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Батька еще поработает

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Благо, сделавшее нас рабами

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Накопить на все что хочешь

Владимир Малышев
Владимир Малышев

Творческие вузы ждут взрослых

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Хайпожорство «главной по трусикам»: зачем блогершу Дрожь примотали скотчем к крыше «бентли»

Рафик Загрутдинов
Рафик Загрутдинов

Созидательный и достойный труд

Все мнения
О проекте