Миколог рассказал о страшных грибах с плохим запахом, найденных на Урале

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Жители Урала обнаружили грибы пугающего вида. У них красноватый цвет, по форме они напоминают половые органы, а еще источают неприятный запах. Однако российский миколог и кандидат биологических наук Михаил Вишневский уверен, что в этом нет ничего из ряда вон выходящего.

По его словам, такие грибы растут по всей стране, а дачники знают, как просто избавиться от них в огороде.

В соцсетях стали появляться фотографии таких «зонтиков». Как оказалось, у них есть свое название — мутинус Равенеля.

— По своему виду он напоминает половой орган собаки. Он имеет красноватый оттенок и темный кончик. Это близкий родственник лекарственного гриба веселки, однако он по своему размеру меньше. Мутинус Равенеля растет большими группами, и, как правило, неприятно пахнет, — объяснил Михаил Вишневский.

По его словам, такие грибы являются хорошей приманкой для мух. Они садятся на них и растаскивают поры. Эти растения не приносят ни вреда, ни пользы. Обычно они растут над гниющей древесиной. Если ее убрать, то исчезнет и гриб, отмечает телеканал 360.