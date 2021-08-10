Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Миколог рассказал о страшных грибах с плохим запахом, найденных на Урале

Елена Фролова

Общество
Миколог рассказал о страшных грибах с плохим запахом, найденных на Урале
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Жители Урала обнаружили грибы пугающего вида. У них красноватый цвет, по форме они напоминают половые органы, а еще источают неприятный запах. Однако российский миколог и кандидат биологических наук Михаил Вишневский уверен, что в этом нет ничего из ряда вон выходящего.

По его словам, такие грибы растут по всей стране, а дачники знают, как просто избавиться от них в огороде.

В соцсетях стали появляться фотографии таких «зонтиков». Как оказалось, у них есть свое название — мутинус Равенеля.

— По своему виду он напоминает половой орган собаки. Он имеет красноватый оттенок и темный кончик. Это близкий родственник лекарственного гриба веселки, однако он по своему размеру меньше. Мутинус Равенеля растет большими группами, и, как правило, неприятно пахнет, — объяснил Михаил Вишневский.

По его словам, такие грибы являются хорошей приманкой для мух. Они садятся на них и растаскивают поры. Эти растения не приносят ни вреда, ни пользы. Обычно они растут над гниющей древесиной. Если ее убрать, то исчезнет и гриб, отмечает телеканал 360.

Читайте также:
Растениямикологгриб
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский Боровский Климент 
Митрополит Калужский Боровский Климент 

Какой пример подаем

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Батька еще поработает

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Благо, сделавшее нас рабами

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Накопить на все что хочешь

Владимир Малышев
Владимир Малышев

Творческие вузы ждут взрослых

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Хайпожорство «главной по трусикам»: зачем блогершу Дрожь примотали скотчем к крыше «бентли»

Рафик Загрутдинов
Рафик Загрутдинов

Созидательный и достойный труд

Все мнения
О проекте