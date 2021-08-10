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Идею о скидке на налог за безопасную езду не оценили в Союзе автомобилистов

Елена Фролова

Общество
Идею о скидке на налог за безопасную езду не оценили в Союзе автомобилистов
Фото: Pexels

Вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр назвал утопией предложение Госдумы о 50-процентной скидке на уплату транспортного налога за безопасную езду.

— Это неплохая и даже смешная идея, но она утопична, — пояснил эксперт.

По его мнению, государству от этого не будет выгоды. Он также добавил, что само понятие «безопасное вождение» является абстрактным. За манеру вождения пока еще ни один водитель не был оштрафован, хотя существует вероятность того, что изменится ситуация с программированием камер, которые будут определять хаотичность движения, считает специалист.

— Это все возможно, однако шансов на снижение налогов у нас мало. На мой взгляд, все это настолько невозможно, что если такое все же произойдет, то у нас тюльпаны вырастут зимой, — добавил Ян Хайцеэр.

Депутат Государственной думы РФ Иван Сухарев предложил поощрять водителей за безопасное вождение скидкой в размере 50 процентов на уплату транспортного налога, отмечает телеканал 360.

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