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Сезон охоты на водоплавающих диких птиц начнется в Подмосковье с 14 августа

Елена Фролова

Общество
Сезон охоты на водоплавающих диких птиц начнется в Подмосковье с 14 августа
Фото: Pixabay

Сезон охоты на водоплавающих птиц стартует в Московской области с 14 августа. Такую информацию предоставили в подмосковном Минэкологии.

Как рассказал руководитель ведомства — зампред областного правительства Андрей Разин, данный вид охоты считается самым массовым в Подмосковье. При этом, по его словам, одному охотнику разрешено добывать не больше пяти пернатых в день.

— Настоящий охотник, уважающий свое дело, никогда не станет стрелять по молодым уткам. Их еще называют хлопунцами, потому что они еще как следует не встали на крылья, — объяснил министр.

Он также обратился к профессиональным охотникам и любителям с просьбой охотится цивилизованно, не нанося ущерба окружающей среде. Андрей Разин уточнил, что это касается обустройства скрадка, разведения костров и ряда других особенностей охоты на водоплавающих птиц, отмечает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Как правило, в Подмосковье во время сезона чаще всего охотятся на гусей, уток и вальдшнепов. Охота на водоплавающих пернатых продлится на территории региона до поздней осени.

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