Фото: Чарли и шоколадная фабрика, 2005 год

Абьюзером считается человек, совершающий насилие над своей жертвой. Причем оно может быть не только физическим, но и психологическим, сексуальным, экономическим.

Психологи утверждают, что любой абьюзер — это своего рода серийный обидчик, который унижает, затем просит прощения, а потом все снова повторяется. Эту роль может исполнять кто угодно: сосед, муж, жена, начальник на работе, родитель по отношению к ребенку. Самыми распространенными считаются случаи, когда мужчина проявляет насилие по отношению к жене и детям.

Эксперты дали несколько вредных советов, как вырастить из ребенка домашнего тирана. По словам клинического психолога, сексолога Валентина Денисова-Мельникова, так как термин «абьюз» люди слышат все чаще, то права женщин стали «больше осознаваться и защищаться».

По мнению психолога Екатерины Чижовской, главное отличие абьюзера заключается в том, что он четко определяет и осознает дискомфорт, который доставляет, но ему абсолютно наплевать на чувства других.

Так, психологи собрали вредные советы, которые приведут к тому, что из ребенка вырастет настоящий абьюзер.

Итак, для того чтобы воспитать маленького тирана, родителям нужно позволять ребенку все. Любой запрет может навредить его психике. Эксперты советуют терпеть. Если малыш мучает кота, то нужно молча забрать у него животное. Если история повторяется, то отдать зверя друзьям или родственникам.

Следующий совет — вступить в брак с абьюзером и не разводиться с ним. Как правило, пример родителей заразителен. Самый эффективный способ вырастить тирана — предоставить ему соответствующую модель отношений, отмечает News.ru.

Еще одна рекомендация — самому быть абьюзером. Это означает, что не нужно воспринимать всерьез чувства детей. Их эмоциональные порывы можно обесценивать. Для этого лучше всего использовать фразы: «тебе кажется», «не накручивай себя», «ты опять все напридумывал». Еще можно перекладывать на младших членов семьи ответственность за свое поведение.

Если же родители планируют вырастить человека, который будет лишен признаков абьюзера, им придется воспитывать ребенка, не соблюдая ни один из приведенных советов.