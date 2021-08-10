Доктор Мясников объяснил связь вакцин от COVID-19 с тромбозами

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Случаи с возникновением тромбозов после вакцинации от коронавируса встречаются очень редко. О них врачи сообщают в Министерство здравоохранения России. На данный момент взаимосвязь с препаратом «Спутник V» не подтвердилась.

Некоторым пациентам перед вакцинацией необходимо принять препараты, которые помогают разжижать кровь. Такого мнения придерживается теледоктор Александр Мясников.

— При аденовирусных вакцинах встречаются тромбозы у молодых женщин. Я говорю о препарате AstraZeneca. Российская вакцина «Спутник V» тоже является аденовирусной, но пока не наблюдается четких связей с возникновением тромбозов после вакцинации этим препаратом, — пояснил врач.

В качестве примера он рассказал историю своей привитой пациентки, у которой есть тромбоз синуса. Согласно протоколу, об этом случае сразу сообщили в Минздрав. Однако у нее оказался другой диагноз: антифосфолипидный синдром, повышенная свертываемость крови. Влияние вакцины не подтвердилось. Эксперт также добавил, что на данный момент пациентка идет на выписку, передает Общественная Служба Новостей.