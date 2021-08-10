Москвичам рассказали, как проходит ярмарка «Лето в городе»

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Гастрономическая ярмарка «Лето в городе» проходит в столице каждую неделю с четверга по воскресенье. В центре Москвы гостей мероприятия принимают на площади Революции и на Тверской площади.

В других районах города расположились еще 16 площадок для продажи продуктов, напитков и готовой еды. Отмечается, что посетители допускаются только при соблюдении всех мер безопасности от коронавируса.

На ярмарке представлены кухни России, Турции, Испании, Италии, Японии и других стран. Особой популярностью пользуются мороженое, которое считается главным летним десертом. Например, на Тверской площади посетители могут попробовать национальный турецкий пломбир — дондурму. От привычного мороженого он отличается вязкостью, плотностью и способностью долго не таять.

На площади Революции жителям и гостям столицы предлагают итальянскую пасту в головке сыра пармезан, испанское жареное молоко, а также соусы и фрукты с Северного Кавказа.

Также на ярмарке «Лето в городе» представлен большой выбор варенья и напитков. Посетители могут приобрести повидло из перца чили, моркови, ананаса, миндаля, черники и васильков, а также попробовать разнообразные лимонады из черешни, арбуза и огурца, груши и базилика, сообщает официальный сайт мэра Москвы.