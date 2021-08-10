Промышленная палата Москвы предложила провести «Миллион призов» среди участников ДЭГ

Фото: mostpp.ru

Московская торгово-промышленная палата (МТПП) предложила московским властям провести программу стимулирования гражданской активности «Миллион призов — #ВыбираемВместе» среди участников дистанционного электронного голосования, которое состоится 17-19 сентября.

По словам президента Московской торгово-промышленной палаты Владимира Платонова, бизнес в городе постепенно возвращается к своим доковидным показателям. Тем не менее, по словам Платонова, сохраняется вероятность введения новых ограничений.

— Сохраняются опасения новых ограничений, связанные с тем, что массовое голосование на участках может стать потенциальным источником распространения инфекции. Причем не только коронавируса, но и традиционных для осени гриппа и ОРВИ. Поэтому предприниматели хотят повысить интерес москвичей к электронному голосованию, которое полностью безопасно с точки зрения здоровья, — сказал глава МТПП.

Он добавил, что участие в программе «Миллион призов – #ВыбираемВместе» демонстрирует социальную ответственность бизнеса.

Программа «Миллион призов» впервые была организована перед общероссийским голосованием по вопросу одобрения изменений к Конституции РФ по инициативе представителей бизнеса, сертификаты по ней получили более двух миллионов москвичей.