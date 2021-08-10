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Маленький ребенок пострадал из-за пьяной матери на Павелецком вокзале

Михаил Алимов

Происшествия
Маленький ребенок пострадал из-за пьяной матери на Павелецком вокзале
Фото: mos.ru
Россия, Москва, Павелецкий вокзал Карта всех событий

Пьяная мать случайно проломила ребенку череп в Москве. Об этом во вторник, 10 августа, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя Западного межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК России Елена Марковская.

— В отношении женщины возбуждено уголовное дело. Ее подозревают в умышленном причинение тяжкого вреда здоровью малолетнему, — отметила Марковская.

По ее словам, в вечернее время 8 августа обвиняемая находилась в непосредственной близости от выхода на перрон к поездам дальнего следования Павелецкого вокзала. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, женщина поместила своего малыша в люльку, которая неустойчиво стояла на чемодане, в результате чего малыш упал на бетонное покрытие пола и получил телесные повреждения в виде черепно-мозговой травмы, а также ушиб головного мозга и перелом.

— В настоящее время ребенок находится в медицинском учреждении, где ему оказывается необходимая помощь, — отметила представитель ведомства.

Елена Марковская также добавила, что по данному факту допрошена мать ребенка и ее старший сын. Помимо этого, следователи получили характеристику на обвиняемую.

Представитель ведомства заметила, что женщина неоднократно привлекалась к административной ответственности за неисполнение родителем обязанности по содержанию и воспитанию детей и была судима ранее.

— В связи с этим следствие даст юридическую оценку действиям должностных лиц органов опеки и попечительства, а также подразделению по делам несовершеннолетних. При выявлении ненадлежащего надзора за семьей они также будут привлечены к установленной законом ответственности, — заключила Марковская.

По данным некоторых СМИ, задержанной оказалась 37-летняя жительница Краснознаменска. Она ехала в Воронежскую область, чтобы встретиться с двумя своими детьми, живущими у бабушки.

В апреле сообщалось о пьяной женщине, избившей своего сына. Тогда все обошлось гораздо меньшими травмами — она несколько раз ударила ребенка ладонью. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».

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