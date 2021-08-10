Роман Романенко раскрыл детали проекта развития любительского спорта в Ясеневе

Фото: Штаб общественной поддержки партии «Единая Россия»

Начало полноценной работы уникального спортивного кластера намечено на конец августа. Такое заявление сделал депутат Госдумы, летчик-космонавт, Герой России Роман Романенко.

— Это уникальный проект, аналогов которому пока нет ни в одном районе Москвы. И самое значимое в нем то, что спорт будет доступен горожанам совершенно бесплатно. Уже есть договоренность с представителями центра спорта и досуга «Атлант»: они обеспечат работу профессиональных инструкторов по десяти видам спорта. Работа новых секций в районе будет финансироваться за счет бюджета. Начало полноценного функционирования всех площадок ожидаем уже в конце этого месяца, — уточнил Романенко.

Ранее парламентарий вместе с мэром столицы Сергеем Собяниным проверил ход обустройства спортивного комплекса для жителей района Ясенево. В квартале между Голубинской и Вильнюсской улицами делают 18 площадок для любительских занятий футболом, баскетболом, волейболом, настольным теннисом, тяжелой атлетикой, фитнесом и другими видами спорта. Собянин и Романенко пришли к выводу, что ясеневский спортивный кластер станет хорошим примером для других округов и районов Москвы.

Также Герой России передал градоначальнику предложения местных жителей организовать санитарные зоны и бесплатный прокат инвентаря и устроить площадки для панна-футбола, который становится популярным уличным спортом.