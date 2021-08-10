Рэпера Птаху доставили в больницу в Москве

Фото: Instagram / ptahacao

Рэпера Птаху (настоящее имя — Давид Нуриев — прим. «ВМ») доставили в больницу. Об этом «Вечерней Москве» сообщила его пиар-менеджер Марина Евстифеева во вторник, 10 августа.

— Его действительно положили в больницу, эту информацию мы подтверждаем. Но, к сожалению, больше того, что написано в Instagram, у нас нет, — рассказала представитель артиста.

Евстифеева добавила, что Птаха пока не выходит на связь и уточнила, что его положили в больницу примерно в обед.

Сам рэпер сообщил, что его привезли в больницу «вчера ночью», а после сдачи анализов врачи решили, что ему необходима операция. После этого, по его словам, он «чуть не откинулся» от капельницы.

На данный момент ему повторно сделали гастроскопию — в первый раз он вытащил из себя гастроскоп «в панике», поэтому его «решили усыпить». Птаха подытожил в Instagram, что все нормально и он будет жить.

По данным СМИ, Нуриев вызвал скорую помощь из-за сильной боли в животе. В больнице у исполнителя обнаружили воспаление желчного пузыря.