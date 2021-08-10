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Мужчину госпитализировали после нападения неизвестного на северо-востоке Москвы

Анастасия Колоскова

Происшествия
Мужчину госпитализировали после нападения неизвестного на северо-востоке Москвы
Фото: Александр Авилов / АГН Москва
Россия, Москва, Широкая улица Карта всех событий

В столичное районе Северное Медведково 61-летнего мужчину жестоко избил неизвестный. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в УВД по СВАО во вторник, 10 августа.

Бригада скорой помощи забрала мужчину с улицы Широкой. Врачи диагностировали у него закрытую травму живота, черепно-мозговую травму и субдуральную гематому. Пострадавший признался, что травмы ему нанес неизвестный прохожий возле станции метро «Медведково».

Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства инцидента.

В этот же день в реанимации оказался молодой мужчина, которого избил неизвестный в столичном районе Теплый Стан.

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