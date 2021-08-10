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Молодому человеку переломали ребра на остановке на юго-западе Москвы

Анастасия Колоскова

Происшествия
Молодому человеку переломали ребра на остановке на юго-западе Москвы
Фото: moscow-live
Россия, Москва, Профсоюзная улица, 156к2 Карта всех событий

Молодой мужчина оказался в реанимации после того как его избил неизвестный в столичном районе Теплый Стан. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

Инцидент произошел на улице Профсоюзной, на остановке общественного транспорта вблизи дома 156б. 31-летнего мужчину нашли на остановке и доставили в больницу. Врачи диагностировали у него переломы нескольких ребер с повреждением легкого, двухсторонний пневмоторакс и перелом челюсти.

Позже стало известно, что перечисленные травмы ему нанес неизвестный, который после этого скрылся. По данному факту правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

5 августа сообщалось, что в столице избили известного актера Ивана Рыжикова. Его госпитализировали с сотрясением мозга, переломами глазницы и челюсти.

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