Актера сериала «Склифосовский» избили в центре Москвы

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Россия, Москва, Волгоградский проспект, 15 Карта всех событий

Известного актера Ивана Рыжикова избили в Москве. Об этом в четверг, 5 августа, «Вечерней Москве» сообщил источник, знакомый с ходом дела.

Все произошло поздно вечером на Волгоградском проспекте вблизи дома 15. Неизвестные несколько раз ударили Рыжикова в лицо и скрылись.

Актер с сотрясением мозга, переломами глазницы и челюсти госпитализирован.

По данному факту проводится проверка.

Вечером 24 июня актера Анатолия Хропова ограбили и избили в центре Москвы. Он должен был отправиться на спектакль в одном из кафе, но зрители так и не дождались артиста.

Актера нашли возле входа в кафе в Леонтьевском переулке. По словам пострадавшего, у него отобрали личные вещи, мобильный телефон и пять тысяч рублей. Однако подробностей он не помнит, так как находился в состоянии алкогольного опьянения.