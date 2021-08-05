Актера сериала «Склифосовский» избили в центре Москвы
Известного актера Ивана Рыжикова избили в Москве. Об этом в четверг, 5 августа, «Вечерней Москве» сообщил источник, знакомый с ходом дела.
Все произошло поздно вечером на Волгоградском проспекте вблизи дома 15. Неизвестные несколько раз ударили Рыжикова в лицо и скрылись.
Актер с сотрясением мозга, переломами глазницы и челюсти госпитализирован.
По данному факту проводится проверка.
Вечером 24 июня актера Анатолия Хропова ограбили и избили в центре Москвы. Он должен был отправиться на спектакль в одном из кафе, но зрители так и не дождались артиста.
Актера нашли возле входа в кафе в Леонтьевском переулке. По словам пострадавшего, у него отобрали личные вещи, мобильный телефон и пять тысяч рублей. Однако подробностей он не помнит, так как находился в состоянии алкогольного опьянения.