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Актера «Бандитского Петербурга» Анатолия Хропова избили и ограбили в центре Москвы

Михаил Алимов

Происшествия
Актера «Бандитского Петербурга» Анатолия Хропова избили и ограбили в центре Москвы
Фото: Без следа, 2011 год
Россия, Москва, Леонтьевский переулок Карта всех событий

Актера Анатолия Хропова ограбили и избили в центре Москвы. Он должен был отправиться на спектакль в одном из кафе. Но зрители так и не дождались артиста. Об этом «Вечерней Москве» в пятницу, 25 июня, сообщил источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника «ВМ», на Хропова напали вечером 24 июня. Его нашли возле входа в кафе в Леонтьевском переулке. По словам актера, у него отобрали личные вещи, мобильный телефон и 5 тысяч рублей. Однако подробностей он не помнит, так как находился в состоянии алкогольного опьянения.

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают подробности произошедшего.

Ранее «Вечерняя Москва» писала о нападении на актера Константина Котлярова в центре столицы. По словам актера, у него с неизвестным мужчиной произошел конфликт, после которого тот нанес ему телесные повреждения.

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