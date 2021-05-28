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Полиция проводит проверку после нападения на актера Котлярова в центре Москвы
Фото: Мосгаз

Полиция проводит проверку после нападения на актера Котлярова в центре Москвы

Анастасия Колоскова

Происшествия
Россия, Москва, Сретенский бульвар, 2 Карта всех событий

Сотрудники полиции начали проверку после обращения к ним актера Константина Котлярова, который заявил, что в ночь на 27 мая подвергся нападению в центре Москвы. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

По данным источника, в доме 2 на Сретенском бульваре у Котлярова произошел конфликт с неизвестным. В результате он причинил 54-летнему актеру телесные повреждения. Источник уточнил, что никто из участников конфликта не обращался в медицинское учреждение.

Константин Котляров известен по ролям в сериалах «Мосгаз», «Марш Турецкого», «Городские шпионы» и другим.

Ранее телеканал Рен ТВ сообщил, что неизвестный набросился на актера с кастетом и, кроме того, натравил на Котлярова собаку бойцовской породы. По данным телеканала, во время конфликта артист лишился зуба.

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