Полиция проводит проверку после нападения на актера Котлярова в центре Москвы
Сотрудники полиции начали проверку после обращения к ним актера Константина Котлярова, который заявил, что в ночь на 27 мая подвергся нападению в центре Москвы. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.
По данным источника, в доме 2 на Сретенском бульваре у Котлярова произошел конфликт с неизвестным. В результате он причинил 54-летнему актеру телесные повреждения. Источник уточнил, что никто из участников конфликта не обращался в медицинское учреждение.
Константин Котляров известен по ролям в сериалах «Мосгаз», «Марш Турецкого», «Городские шпионы» и другим.
Ранее телеканал Рен ТВ сообщил, что неизвестный набросился на актера с кастетом и, кроме того, натравил на Котлярова собаку бойцовской породы. По данным телеканала, во время конфликта артист лишился зуба.
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