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Мужчину жестоко избили в центре Москвы
Фото: mos.ru

Мужчину жестоко избили в центре Москвы

Анастасия Колоскова

Происшествия
Россия, Москва, Леонтьевский переулок, 16с1 Карта всех событий

Правоохранители проводят проверку в связи с жестоким избиением мужчины в центре Москвы. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу в пятницу, 28 мая.

Об инциденте в полицию сообщили сотрудники больницы, куда был доставлен пострадавший. Медики диагностировали у мужчины закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, перелом челюсти, травматическую экстракцию зубов и ушибы лица. Сообщается, что телесные повреждения он получил днем в доме 16 по Леонтьевскому переулку.

Ранее сообщалось, что мужчину избили возле детской площадки в Таганском районе столицы.

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