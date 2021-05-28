Незнакомец избил пожилую женщину в Таганском районе Москвы

Двор / Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Стройковская, дом 12, корпус 1, подъезд 4 Карта всех событий

Неизвестный мужчина избил женщину в Таганском районе столицы. Об этом в пятницу, 28 мая, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Инцидент произошел 27 мая по адресу улица Стройковская, дом 12, корпус 1, подъезд 4. Так, в пятницу неизвестный мужчина избил женщину, закрывая ей рот руками и пытаясь повалить на землю. Также преступник ударил по голове и душил 83-летнюю гражданку. При этом мужчина не предъявлял к женщине никаких требований и не пытался ее обокрасть.

В настоящее время проводится проверка по статьям «Порядок рассмотрения сообщения о преступлении» и «Решения, принимаемые по результатам рассмотрения сообщения о преступлении».

Ранее пожилой мужчина скончался в фитнес-клубе в центре Москвы. В среду, 26 мая, в правоохранительные органы сообщили об обнаружении тела 64-летнего мужчины в фитнес-клубе. Прибывшие на место полицейские не нашли на теле мужчины следов насильственной смерти. По предварительным данным, он скончался от острой сердечно-сосудистой недостаточности.

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