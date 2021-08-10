Известную дрессировщицу Талину Херц насмерть сбила электричка
Известная дрессировщица Талина Херц погибла под колесами электропоезда на Горьковском направлении Московской железной дороги (МЖД). Ей был 41 год.
В пресс-службе УТ МВД России по ЦФО 10 августа сообщили, что электропоезд насмерть сбил двух человек на 46-м километре станции Храпуново. Выяснилось, что погибшими оказались потомственная артистка цирка Талина Херц и ее муж Владислав Плешаков. Трагедия произошла, когда супруги пытались перейти пути на запрещающий сигнал светофора.
Обстоятельства смерти выясняют следователи, криминалисты и сотрудники транспортной полиции.
Талина Херц является внучкой заслуженного артиста Молдавской ССР, прославленного жонглера и атлета Владислава Херца. Известный дед артистки выступал на одних чемпионатах с легендарным Иваном Поддубным. Цирку посвятили себя почти все члены семьи Херц. Сама Талина завершила карьеру дрессировщицы 10 лет назад и в последние годы работала курьером в иностранной организации.
На время пандемии артистка с супругом переехали на дачу. Два раза в неделю она выезжала на работу в Москву. Утром 10 августа она должна была поехать в столицу, пишет Пятый канал.