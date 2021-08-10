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Известную дрессировщицу Талину Херц насмерть сбила электричка

Анастасия Колоскова

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Известную дрессировщицу Талину Херц насмерть сбила электричка
Фото: ВКонтакте / @id160465574
Россия, Московская область, Богородский городской округ, рабочий посёлок имени ВоровскогоКарта всех событий

Известная дрессировщица Талина Херц погибла под колесами электропоезда на Горьковском направлении Московской железной дороги (МЖД). Ей был 41 год.

В пресс-службе УТ МВД России по ЦФО 10 августа сообщили, что электропоезд насмерть сбил двух человек на 46-м километре станции Храпуново. Выяснилось, что погибшими оказались потомственная артистка цирка Талина Херц и ее муж Владислав Плешаков. Трагедия произошла, когда супруги пытались перейти пути на запрещающий сигнал светофора.

Обстоятельства смерти выясняют следователи, криминалисты и сотрудники транспортной полиции.

Талина Херц является внучкой заслуженного артиста Молдавской ССР, прославленного жонглера и атлета Владислава Херца. Известный дед артистки выступал на одних чемпионатах с легендарным Иваном Поддубным. Цирку посвятили себя почти все члены семьи Херц. Сама Талина завершила карьеру дрессировщицы 10 лет назад и в последние годы работала курьером в иностранной организации.

На время пандемии артистка с супругом переехали на дачу. Два раза в неделю она выезжала на работу в Москву. Утром 10 августа она должна была поехать в столицу, пишет Пятый канал.

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