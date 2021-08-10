Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Поезд насмерть сбил двух человек на Горьковском направлении МЖД

Михаил Алимов

Марина Найденкова

Происшествия
Поезд насмерть сбил двух человек на Горьковском направлении МЖД
Фото: mos.ru
Россия, Горьковское направление Московской железной дороги, станция Храпуново Карта всех событий

Два человека погибли на станции Горьковского направления Московской железной дороги. Об этом во вторник, 10 августа, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УТ МВД России по ЦФО.

Инцидент произошел на станции Храпуново 10 августа. Мужчина и женщина находились на железнодорожных путях. В этот момент их сбил поезд, они погибли на месте. В районе происшествия работают следователи и сотрудники транспортной полиции, которые устанавливают обстоятельства произошедшего.

В июле произошел похожий случай. Тогда поезд сбил человека на путях Ярославского направления МЖД. Пострадавший также не выжил.

Читайте также:
погибшиеГорьковское направление МЖДстолкновение с поездом
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский Боровский Климент 
Митрополит Калужский Боровский Климент 

Какой пример подаем

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Батька еще поработает

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Благо, сделавшее нас рабами

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Накопить на все что хочешь

Владимир Малышев
Владимир Малышев

Творческие вузы ждут взрослых

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Хайпожорство «главной по трусикам»: зачем блогершу Дрожь примотали скотчем к крыше «бентли»

Рафик Загрутдинов
Рафик Загрутдинов

Созидательный и достойный труд

Все мнения
О проекте