Поезд насмерть сбил двух человек на Горьковском направлении МЖД
Россия, Горьковское направление Московской железной дороги, станция Храпуново Карта всех событий
Два человека погибли на станции Горьковского направления Московской железной дороги. Об этом во вторник, 10 августа, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УТ МВД России по ЦФО.
Инцидент произошел на станции Храпуново 10 августа. Мужчина и женщина находились на железнодорожных путях. В этот момент их сбил поезд, они погибли на месте. В районе происшествия работают следователи и сотрудники транспортной полиции, которые устанавливают обстоятельства произошедшего.
В июле произошел похожий случай. Тогда поезд сбил человека на путях Ярославского направления МЖД. Пострадавший также не выжил.
Читайте также: