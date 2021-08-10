Поезд насмерть сбил двух человек на Горьковском направлении МЖД

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Россия, Горьковское направление Московской железной дороги, станция Храпуново Карта всех событий

Два человека погибли на станции Горьковского направления Московской железной дороги. Об этом во вторник, 10 августа, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УТ МВД России по ЦФО.

Инцидент произошел на станции Храпуново 10 августа. Мужчина и женщина находились на железнодорожных путях. В этот момент их сбил поезд, они погибли на месте. В районе происшествия работают следователи и сотрудники транспортной полиции, которые устанавливают обстоятельства произошедшего.

В июле произошел похожий случай. Тогда поезд сбил человека на путях Ярославского направления МЖД. Пострадавший также не выжил.