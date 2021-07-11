Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Поезд сбил человека на востоке Москвы

Михаил Алимов

Происшествия
Поезд сбил человека на востоке Москвы
Фото: moscow-live

Человек попал под поезд на участке пути Ярославского направления пригородных электропоездов столицы. Об этом «Вечерней Москве» в воскресенье, 11 июля, рассказал источник в экстренных службах.

По данным источника, инцидент произошел во 2-м Лучевом просеке возле дома номер 3. Движение поездов восстановлено, тело передано сотрудникам медицинской службы.

Ранее сообщалось о том, что поезд сбил человека на Савеловском направлении МЖД. Из-за этого были задержаны несколько маршрутов.

Читайте также:
поездпоезд сбил человекасмерть
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Патрики не для всех

Наталия Покровская
Наталия Покровская

На зеркало пенять нет смысла

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Кто заменит Черчесова?

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Где она, справедливость?

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

День семьи, любви и верности: зачем он нам?

Юрий Барзыкин
Юрий Барзыкин

Туризм вирусом не погубишь

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Афганистан: угроза 2.0

Все мнения
О проекте