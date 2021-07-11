Поезд сбил человека на востоке Москвы

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Человек попал под поезд на участке пути Ярославского направления пригородных электропоездов столицы. Об этом «Вечерней Москве» в воскресенье, 11 июля, рассказал источник в экстренных службах.

По данным источника, инцидент произошел во 2-м Лучевом просеке возле дома номер 3. Движение поездов восстановлено, тело передано сотрудникам медицинской службы.

Ранее сообщалось о том, что поезд сбил человека на Савеловском направлении МЖД. Из-за этого были задержаны несколько маршрутов.