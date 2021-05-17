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Поезд сбил человека на Савеловском направлении МЖД
Фото: mos.ru

Поезд сбил человека на Савеловском направлении МЖД

Иван Юминов

Происшествия
Россия, МЦД-1 Белорусско-Савёловский диаметр, станция Дегунино Карта всех событий

Электропоезд сбил человека на станции Дегунино Савеловского направления Московской железной дороги (МЖД). Об этом сообщили в пресс-службе МЖД в понедельник, 17 мая.

— На время оказания ему медицинской помощи в пути были задержаны ряд пригородных поездов и четыре «Аэроэкспресса» в сторону области. В настоящее время поезда Савеловского направления и МЦД-1 следуют в сторону области с небольшим опозданием, — приводит сообщение ведомства ТАСС.

Ранее сообщалось, что конфликт со стрельбой произошел на строительном рынке в Новой Москве.

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