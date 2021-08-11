Петр Бирюков: В Москве стартовала трехлетняя программа ликвидации бесхозных байпасов теплосетей

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В Москве стартовала трехлетняя программа ликвидации бесхозных байпасов теплосетей, за указанный период будут демонтированы 80 таких конструкций, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Петр Бирюков.

По его словам, работы пройдут в шести столичных округах.

— С 2014 года в городе ликвидировали 142 участка байпасов, 80 уберем до конца 2023 года, — отметил Петр Бирюков. — Бесхозные байпасы портят внешний вид дворовых территорий и создают неудобства для жителей.

Заместитель мэра пояснил, что байпас — это временный трубопровод теплосетей, проложенный над землей. Как правило, их возводят для проведения ремонтных или строительных работ, чтобы не прекращать подачу тепла и горячей воды.

Большинство «времянок» так и не были своевременно убраны под землю выполнявшими работы организациями. Эти компании обанкротились и не завершили свои обязательства.

Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что ликвидируют только бесхозные участки конструкций. Строительные байпасы по-прежнему будут использовать во время возведения или ремонта объектов.