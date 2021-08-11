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Автоэксперт назвал шесть способов не уснуть за рулем

Игорь Синельников

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Автоэксперт назвал шесть способов не уснуть за рулем
Фото: Pexels

Периодические остановки, свежий воздух в салоне, плотный перекус, наличие собеседника, энергичная музыка и напряжение мышц — такие способы помогут водителю оставаться бодрым в дальней дороге. Об этом «Вечерней Москве» рассказал автоэксперт Петр Баканов.

По словам специалиста, самый простой способ предотвратить засыпание — делать остановки в пути.

— Во время дальней дороги нужно иногда делать перерывы, даже если вы чувствуете себя хорошо. Желательно останавливаться каждые четыре часа хотя бы на 10–15 минут, — рассказал автоэксперт.

Свежий воздух и наличие кондиционера также поможет избавиться от чувства сонливости, заметил специалист.

Однако при появлении первых признаков засыпания лучше всего сразу остановиться: в таком состоянии внимание значительно притупляется. Остановка на 15–20 минут поможет затем проехать как минимум 100 километров, отметил специалист.

При отсутствии возможности сделать остановку хороший способ избавиться от ощущения сонливости — поесть, утверждаетавтоэксперт. По словам собеседника «ВМ», дальнобойщики советуют брать в дорогу кусочек лимона: его кислота поможет взбодриться.

Энергетические же напитки не самый хороший вариант для водителя, предупредил эксперт.

— С «энергетиками» двоякая ситуация: сначала они действительно дают прилив бодрости, а затем стремительно выжимают из человека силы, — отметил Баканов.

Также, по словам эксперта, сонливому водителю может помочь собеседник: уставший человек, фокусируясь на своих мыслях, имеет более высокий риск заснуть. Попутчик может разговаривать с водителем, не позволяя ему потерять контроль над ситуацией. При отсутствии собеседника поможет энергичная музыка.

При непреодолимом желании заснуть можно также напрячь мышцы, посоветовал Баканов.

— Хорошо бодрит напряжение различных мышц тела. Например, можно сжимать и разжимать руль, напрягать пресс, спину, шею, — отметил эксперт.

Специалист обратил внимание, что лучшая профилактика сонливости за рулем — регулярный здоровый сон. Перед дальней дорогой обязательно нужно выспаться, заключил Баканов.

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