Один человек погиб и двое пострадали при взрыве газа в доме в Краснодаре

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Один человек погиб и еще двое пострадали в результате взрыва бытового газа в четырехэтажном доме в городе Краснодаре. Об этом в среду, 11 августа, сообщил глава города Евгений Первышов.

По его словам, в ночь с 10 на 11 августа в одной из квартир по адресу Пашковский микрорайон, улица Орджоникидзе, дом 1, произошел пожар. Предварительно установлено, что причиной возгорания стал взрыв бытового газа.

— Трагедия, произошедшая в квартире 4-этажного дома на улице Орджоникидзе, унесла жизнь одного человека, — написал глава Краснодара на своей странице в Telegram.

Он добавил, что двое людей, которые пострадали в результате случившегося, были направлены в ожоговый центр Первой краевой больницы.

В доме, где произошел пожар, проживают 53 человека, 10 из них — дети. Пункт временного размещения для эвакуированных жильцов был организован в отеле «Москва». Всем жильцам дома дали возможность собрать необходимые вещи. После этого их отвезли в гостиницу.

На месте происшествия, по словам Первышова, ввели локальный режим чрезвычайной ситуации. В настоящее время на месте случившегося работают полицейские, Следственный комитет и сотрудники МЧС РФ по краю.

Специалисты оценивают техническое состояние дома и проводят обследования, чтобы оценить размер компенсации для горожан в зависимости от ущерба.