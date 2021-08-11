Наталья Сергунина: Москва поддержит российских финалистов двух гастрономических конкурсов

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Правительство Москвы поддержит участие российских команд в финалах двух профессиональных конкурсов — международного кулинарного состязания Bocuse d'Or и кубка мира по кондитерскому искусству Coupe du Monde de la Pâtisserie. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы в правительстве города Наталья Сергунина.

— Команда российских кондитеров выступит 24 сентября, а шеф-поваров — 26 сентября. Город поддержит их участие. Выход в финальную часть сразу двух этих конкурсов — уже большое достижение и признание мастерства наших соотечественников, — рассказала заммэра.

Заключительные этапы конкурсов пройдут осенью во французском Лионе в рамках выставки гостиничного и ресторанного дела Sirha. В финале Bocuse d'Or Россию будут представлять такие профессионалы, как Виктор Белей (участник), Герман Владимиров (помощник), Ролан Дебюс (тренер) и Андрей Матюха (член дегустационного жюри).

Из-за того что заказ еды навынос и доставка стали гастрономическими трендами во время пандемии коронавируса, оргкомитет Bocuse d'Or заменил традиционную подачу блюд на тарелке форматом навынос.

Участникам также необходимо будет создать дизайн коробки для транспортировки и приготовить угощения на 14 персон — закуски, основное блюдо, соус и десерт. Это нужно будет успеть сделать за пять часов и 35 минут.

Конкурсантам Coupe du Monde de la Pâtisserie придется за десять часов создать уникальный десерт из шоколада, замороженный фруктовый десерт, а также две скульптурные композиции из шоколада и карамели. В финале страну представят Андрей Канакин (участник в категории «Шоколад»), Александр Васильев (участник в категории «Карамель») и Антон Афанасьев (участник в категории «Резка льда»). Президент команды — Юлия Иванова.

Оба конкурса проводятся раз в два года по похожему регламенту. Сначала проходят национальные отборочные туры в странах-участницах, а затем их лидеры представляют страны в полуфинале на континентальном уровне. В финал попадают те, кто проявил себя лучше всего, также они оказываются в списке лучших шеф-поваров и кондитеров мира.

— Я считаю, что за последние несколько лет гастрономическое предложение Москвы вышло на качественно иной уровень. Многие рестораны соответствуют самым высоким стандартам, — рассказал участник Bocuse d'Or, москвич Виктор Белей.

Это, по его словам, признают российские эксперты и зарубежные шефы. Выход команды в финал конкурса также это подтверждает, заключил Белей.