Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Наталья Сергунина: Москва поддержит российских финалистов двух гастрономических конкурсов

Иван Юминов

Город
Наталья Сергунина: Москва поддержит российских финалистов двух гастрономических конкурсов
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Правительство Москвы поддержит участие российских команд в финалах двух профессиональных конкурсов — международного кулинарного состязания Bocuse d'Or и кубка мира по кондитерскому искусству Coupe du Monde de la Pâtisserie. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы в правительстве города Наталья Сергунина.

— Команда российских кондитеров выступит 24 сентября, а шеф-поваров — 26 сентября. Город поддержит их участие. Выход в финальную часть сразу двух этих конкурсов — уже большое достижение и признание мастерства наших соотечественников, — рассказала заммэра.

Заключительные этапы конкурсов пройдут осенью во французском Лионе в рамках выставки гостиничного и ресторанного дела Sirha. В финале Bocuse d'Or Россию будут представлять такие профессионалы, как Виктор Белей (участник), Герман Владимиров (помощник), Ролан Дебюс (тренер) и Андрей Матюха (член дегустационного жюри).

Из-за того что заказ еды навынос и доставка стали гастрономическими трендами во время пандемии коронавируса, оргкомитет Bocuse d'Or заменил традиционную подачу блюд на тарелке форматом навынос.

Участникам также необходимо будет создать дизайн коробки для транспортировки и приготовить угощения на 14 персон — закуски, основное блюдо, соус и десерт. Это нужно будет успеть сделать за пять часов и 35 минут.

Конкурсантам Coupe du Monde de la Pâtisserie придется за десять часов создать уникальный десерт из шоколада, замороженный фруктовый десерт, а также две скульптурные композиции из шоколада и карамели. В финале страну представят Андрей Канакин (участник в категории «Шоколад»), Александр Васильев (участник в категории «Карамель») и Антон Афанасьев (участник в категории «Резка льда»). Президент команды — Юлия Иванова.

Оба конкурса проводятся раз в два года по похожему регламенту. Сначала проходят национальные отборочные туры в странах-участницах, а затем их лидеры представляют страны в полуфинале на континентальном уровне. В финал попадают те, кто проявил себя лучше всего, также они оказываются в списке лучших шеф-поваров и кондитеров мира.

— Я считаю, что за последние несколько лет гастрономическое предложение Москвы вышло на качественно иной уровень. Многие рестораны соответствуют самым высоким стандартам, — рассказал участник Bocuse d'Or, москвич Виктор Белей.

Это, по его словам, признают российские эксперты и зарубежные шефы. Выход команды в финал конкурса также это подтверждает, заключил Белей.

Читайте также:
конкурсНаталья СергунинаПравительство Москвы
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Никита Миронов  
Никита Миронов  

Судиться с бургером бесперспективно

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Олимпиада с привкусом горечи

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Пирамида мечты для Емели на печи

Митрополит Калужский Боровский Климент 
Митрополит Калужский Боровский Климент 

Какой пример подаем

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Батька еще поработает

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Благо, сделавшее нас рабами

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Накопить на все что хочешь

Все мнения
О проекте