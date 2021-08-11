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Легенда мирового хоккея Тони Эспозито скончался после продолжительной болезни

Полина Долганова

Спорт
Легенда мирового хоккея Тони Эспозито скончался после продолжительной болезни
Фото: Сайт НХЛ / nhl.com

Легендарный канадско-американский хоккеист Тони Эспозито скончался в среду, 11 августа, на 79-м году жизни. Помимо своих собственных достижений в большом спорте, он был младшим братом знаменитого хоккейного форварда Фила Эспозито.

В последнее время легенда спорта боролась с раком поджелудочной железы.

За свою великую карьеру спортсмен трижды удостаивался награды «Везина Трофи» как лучший голкипер сезона в Национальной хоккейной лиге, а также приза «Колдер Трофи».

В НХЛ Эспозито принял участие в 886 матчах в 16 сезонах.

В 1972 году хоккеист выступал в Суперсерии между сборными Советского Союза и Канады, передает телеканал 360.

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