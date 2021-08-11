Легенда мирового хоккея Тони Эспозито скончался после продолжительной болезни

Фото: Сайт НХЛ / nhl.com

Легендарный канадско-американский хоккеист Тони Эспозито скончался в среду, 11 августа, на 79-м году жизни. Помимо своих собственных достижений в большом спорте, он был младшим братом знаменитого хоккейного форварда Фила Эспозито.

В последнее время легенда спорта боролась с раком поджелудочной железы.

За свою великую карьеру спортсмен трижды удостаивался награды «Везина Трофи» как лучший голкипер сезона в Национальной хоккейной лиге, а также приза «Колдер Трофи».

В НХЛ Эспозито принял участие в 886 матчах в 16 сезонах.

Tony Esposito, Hockey Hall of Fame goalie, died Tuesday at age 78 from pancreatic cancer. The younger brother of Phil Esposito, Tony won 418 games for the Black Hawks from 1969-84.https://t.co/SJ5A2B9ras — NHL.com (@NHLdotcom) August 10, 2021

В 1972 году хоккеист выступал в Суперсерии между сборными Советского Союза и Канады, передает телеканал 360.