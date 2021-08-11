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Выставка «100 лет итальянского стиля» откроется в Музее Гаража особого назначения

Ольга Маркова

Развлечения
Выставка «100 лет итальянского стиля» откроется в Музее Гаража особого назначения
Фото: пресс-служба Музея Гаража особого назначения ФСО России

Музей Гаража особого назначения ФСО России на ВДНХ представляет выставку «100 лет итальянского стиля. Автомобили Нуччо Бертоне». Экспозиция приурочена к проводимому году сотрудничества музеев Италии и России.

Посетители увидят коллекцию автомобилей 1950–2010-х годов производства кузовного ателье Bertone — законодателя итальянского автомобильного стиля ХХ века. Экспонаты прибыли в Россию из Национального автомобильного музея в Турине, музея Bonfanti-Vimar и частных собраний.

Здесь представлено несколько моделей купе. Среди ключевых образцов стиля — Bertone Alfa Romeo Giulietta Sprint 1954 года, созданная Марио Боано и Франко Скальоне. Именно эта модель определила исходный код дизайна купе в годы экономического возрождения Италии. Также можно увидеть Mascherone — деревянный макет этого автомобиля.

Союз Bertone с Lamborghini подарил миру автомобили, ставшие легендами в области дизайна и инженерии. Lamborghini Espada, созданная Гандини в 1968 году, порадует взор гостей выставки.

А в завершение осмотра экспозиции перед посетителями предстанет концепт-кар Nuccio, созданный к столетию ателье Bertone. Футуристический автомобиль от дизайнера Майка Робинсона вобрал в себя всю историю кузовного ателье.

Также выставка включает рисунки и фотографии, предоставленные Государственным архивом Италии и историческим архивом Bertone.

Посетить выставку можно по билету в музей, сообщается на сайте ВДНХ.

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