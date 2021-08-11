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Памятник Гагарину выбросили в помойку на Сахалине

Полина Долганова

Общество
Памятник Гагарину выбросили в помойку на Сахалине
Фото с официального сайта Одинцовского городского округа Московской области

Памятник космонавту Юрию Гагарину в разрушенном состоянии нашли жители Сахалина. Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко потребовал в срочном порядке восстановить барельеф. Об этом в среду, 11 августа, сообщила пресс-служба правительства региона.

— Со стороны главы района это неуважительное отношение к истории, к великому прошлому нашей страны, — цитирует пресс-служба слова губернатора.

Стела с барельефом героя Советского Союза находилась рядом со въездом в город Невельск. Она была привезена из бывшего пионерлагеря. Владелец монумента остается неизвестен.

В свою очередь государственная корпорация Роскосмос в лице ее директора Дмитрия Рогозина сообщила, что она намерена обратиться к властям Сахалина с требованием восстановить барельеф.

— Роскосмос сегодня же обратится к сахалинским властям за разъяснениями и требованием восстановить памятник, — написал глава госкорпорации на своей странице в Telegram.

Он также добавил, что в данной ситуации необходимо разобраться.

Губернатор области в свою очередь заявил, что в центре города до 1 сентября текущего года необходимо найти памятнику достойное место.

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