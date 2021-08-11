«Они злые»: биолог объяснила, чем опасен укус осы

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С укусом осы в организм попадает токсин, который может вызвать анафилактический шок и даже привести к летальному исходу. О том, что делать в случае укуса этого насекомого, рассказала доктор биологических наук, ведущий научный сотрудник Московского государственного университета имени Сеченова Людмила Ганушкина.

— Если осу не трогать, она сама нападать не будет. Но если ей показалось, что ее атакуют, она кусает. И укус ее весьма болезненный. А аллергический шок может быть очень сильным, так как в кровь попадает довольно много токсина. Это может привести к довольно тяжелым последствиям, —рассказала специалист в эфире «Радио 1».

По ее словам, после укуса осы необходимо незамедлительно принять антигистаминный препарат.

Ганушкина добавила, что в августе среди насекомых наблюдается наибольшая активность. Именно в этот период стать жертвой осы легче всего. Особенно риски возрастают, если повредить осиное гнездо. Его, по словам доктора биологических наук, категорически нельзя трогать, потому что гнездо является домом осы: их там очень много, и они крайне активно охраняют свою территорию.

Ганушкина подытожила, что в августе опасны могут быть не только осы, но и пчелы, потому как в последний месяц лета пасечники выкачивают мед из ульев. Укус пчелы также содержит токсины, поэтому после него не менее важно выпить лекарство против аллергии.