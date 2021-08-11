Крупный ретейлер объяснил, почему бизнес поддерживает акцию «Миллион призов»

Фото: Денис Воронин / АГН Москва

Акция «Миллион призов» внесла заметный вклад в стабилизацию эпидемиологической ситуации в столице, поэтому бизнес принял решение поддержать ее вновь. Об этом «Вечерней Москве» заявили в одной из крупнейших отечественных сетей розничных магазинов «Магнит».

— «Магнит» — один их самых сильных брендов в России, ежедневно к нам приходит 13 миллионов покупателей. В прошлом году в акции приняли участие десятки тысяч москвичей. Сегодня ситуация с коронавирусом остается напряженной, поэтому мы решили подержать акцию и в этом году уже среди участников онлайн-голосования на выборах в столице, — отметили в компании.

Ранее в Московской торгово-промышленной палате (МТТП) на заседании актива было принято решение провести программу стимулирования гражданской активности с помощью проекта «Миллион призов» среди участников дистанционного электронного голосования, которое состоится в Москве с 17 по 19 сентября. По словам президента МТТП Владимира Платонова, бизнес потихоньку возвращается к доковидным темпам развития. Однако массовое голосование на избирательных участках может спровоцировать новые вспышки заболеваемости коронавирусом, ОРВИ и гриппом и, соответственно, новые ограничения.

Сейчас к программе уже присоединились более 70 компаний, в том числе такие известные бренды, как «Магнит», «Пятерочка», «Детский мир», «Ригла», «Азбука вкуса», «Дикси», «Лента», «Спортмастер», аптечные, ресторанные сети и предприятия общественного питания. В проекте могут принять участие все граждане России и получить от его партнеров различные бонусы в виде баллов, подарочных карт, которые в дальнейшем реально использовать при покупке товаров и услуг.

Впервые акция «Миллион призов» была задейстована в июне–июле 2020 года во время голосования относительно поправок к Конституции России. Сертификаты в рамках проекта, по данным МТТП, получили более 2 миллионов москвичей. В настоящее время до 15 августа действует акция «#ПобедимCOVIDВместе» для москвичей старше 60 лет. Призы дают за прохождение вакцинации от COVID-19. Их уже получили более 400 тысяч жителей столицы.