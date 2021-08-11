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Глава Фонда памяти группы Дятлова Юрий Кунцевич умер от коронавируса

Полина Долганова

Общество
Глава Фонда памяти группы Дятлова Юрий Кунцевич умер от коронавируса
Фото: ВКонтакте/y.kuntsevich

Глава Фонда памяти группы Дятлова Юрий Кунцевич скончался от коронавирусной инфекции в Екатеринбурге в среду, 11 августа. Ему было 74 года. Об этом сообщила журналист Наталья Варсегова, которая была знакома с покойным.

— Подтверждаю. Это правда. Он поехал на перевал 1 августа, но вернулся, почувствовав недомогание, — сказала журналист.

Информацию о смерти Кунцевича также подтвердил его родственник Александр Митрохин. По его словам, он много раз ходил с покойным в походы. Они также вместе работали в стройотряде.

Митрохин рассказал, что последние дни Кунцевич находился в больнице. По прибытии в медучреждение врачи сделали ему компьютерную томографию. Поражение его легких оценивалось в 40 процентов.

Спустя несколько дней пребывания в больнице его подключили к аппарату ИВЛ.

Журналист Андрей Гусельников, в свою очередь, рассказал, что 31 июля он вместе с главой Фонда памяти «дятловцев» и еще восьми туристами отправился в экспедицию на перевал, где погибла знаменитая группа.

Тогда Кунцевич жаловался на колено, однако он очень хотел совершить эту экспедицию. Вместе с группой он прошел шесть километров, а позже понял, что дальше идти не сможет. Перед тем, как вернуться на базу, покойный раздал свои вещи остальным членам группы и уехал обратно в Ивдель. Спустя 11 дней Гусельников узнал, что его товарищ находится в больнице с COVID-19, передает РИА Новости.

СмертьПеревал Дятловафонд
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